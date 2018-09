Belgian Cats moeten op WK basketbal pas in tweede helft het hoofd buigen voor topfavoriet Team USA

Geen finale op het WK in Tenerife voor de Belgian Cats. De Cats schitterden in de eerste helft (39-40)tegen het Amerikaanse Dream Team. In de tweede helft was Amerika fysiek baas en drukten het via sterren als Diana Taurasi, de 2m03 grote Brittney Griner en Breanna Stewart nog door naar een duidelijke zege. De Verenigde Staten zijn zo al ongeslagen op grote toernooien sinds 2006. Zondag kampen de Belgian Cats in de kleine finale en tegen de verliezer van de tweede halve finale Spanje-Australië voor de bronzen medaille.

Dat Ann Wauters een levende legende is in het mondiale basketbal, met ook vele jaren in de WNBA op haar teller, werd na de volksliederen nog eens in de verf gezet. Wauters wisselde als kapitein het vlaggetje met WNBA-legende Sue Bird. Verschillende andere Amerikaanse speelsters, waaronder de beste speelster ooit Diana Taurasia, omhelsden Ann Wauters voor de start van de eerste halve finale het WK in Tenerife.

Wervelende start

De Belgian Cats namen San Cristobal de la Laguna tevens een wervelende start. Julie Allemand met een bom en een weer uiterst efficiënte Emma Meesseman ging het naar een 7-2 Belgische bonus. Ook Kim Mestdagh was weer op de afspraak en Emma Meesseman werkte een verbluffend eerste kwart af. De Cats bogen een 9-14 achterstand dan ook om in 16-14. Julie Vanloo dropte twee driepunters, Kyara Linskens scoorde en met 13 punten van Emma Meesseman ging het na het eerste kwart naar een 26-21 Belgische bonus.

Eén puntje aan de rust

Via Diana Taurasi kwam Amerika bij 26-27 opnieuw aan de leiding. De Cats wilden niet wijken, bleven gedisciplineerd verdedigen en na een bom van Antonia Delaere ging het zowaar weer naar een Belgische bonus: 31-27. Breanna Stewart en Elena Della Donne scoorden voor Team USA, maar ook de Cats deden via Hanne Mestdagh en Kyara Linskens: 38-38. Via vrijworpen van Diana Taurasi trok Team USA toch de rust in met een 39-40 bonusje.

Dipje in derde kwart

In het derde kwart leek Amerika al snel een klein kloofje te kunnen slaan, onder meer dankzij een sterke Diana Taurasi die driepunters scoorde.

Kim Mestdagh en Kyara Linskens reageerden en de Cats bleven na 46-46 tot 52-52 in het zog van Amerika. Team USA drukte dan verder door en met ook Brittney Griner en ook Breanna Stewart ging het snel naar 53-63. De Belgen vielen stil, al maakte Marjorie Carpréaux nog een spectaculaire korf, en na drie kwart flikkerde er dan ook een 57-73 Amerikaanse voorsprong op het scorebord.

Kim Mestdagh en Antonia Delaere dropten bommen in het slotkwart maar Amerika bleef offensief via verschillende speelsters schitteren: 65-79. De Cats scoorden brachten nog spektakel, maar de Amerikaanse machine was onverbiddelijk en bij 67-87 was de twintiger een feit. Bondscoach Philip Mestedagh gaf Emma Meesseman rust. Een kleine Belgische remonte (73-87) zorgde nog voor wat sfeer in de zaal, maar Breanna Stewart en co. gaven echter geen krimp. De Cats kregen van het publiek wel een staande ovatie en verloren uiteindelijk met 77-93.

België-Amerika 77-93

Kwarts: 26-21, 13-19, 18-33, 20-20

Morgen brons?

De vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh spelen zondag (om 18u30) de troostfinale van het WK tegen de verliezer van de andere halve finale zaterdag (om 21u00) tussen gastland Spanje en Australië. De Verenigde Staten spelen zondagavond (om 21u00) de finale van het WK tegen de winnaar van die andere halve eindstrijd.

Foto: BELGA

“Had het Amerika graag nog iets moeilijker gemaakt”

Julie Allemand leverde opnieuw twaalf assists - na haar record aantal van dertien vrijdag - maar liet na afloop weten dat ze het de Verenigde Staten graag nog iets moeilijker had gemaakt.

“We zitten tot het eind van het derde kwart in de partij alvorens fysiek te kraken”, opende Allemand eerlijk. “Ik had graag nog langer om de zege gestreden. Nu hadden ze het op het einde van het duel makkelijk, ook omdat onze coach al wisselde in functie van de troostfinale. Het meest frustrerende is dat de Amerikaanse vrouwen onder alle omstandigheden kalm blijven, zelfs als ze achter staan. Ze wisten maar al te goed dat we eens tegen de muur gingen lopen. Taurasi bijvoorbeeld opende haar partij zwak, maar was in de tweede helft niet te stoppen.”

Allemand, die het assistenklassement op dit WK met gemiddeld 8,2 beslissende passes aanvoert, verliet het terrein desalniettemin met een goed gevoel. “Omdat we hebben getoond dat we de Amerikaanse vrouwen konden weerstaan. Ik eindig dit toernooi tevreden, maar toch ook een klein beetje ontgoocheld.”

In de troostfinale wacht zondag nog de verliezer van de andere halve finale, tussen gastland Spanje en Australië. “Qua vermoeidheid valt het nog mee”, besloot Allemand. “Ik hoop op Australië, Spanje zet immers altijd veel druk. Australië speelt dan weer op een vergelijkbare manier als de Verenigde Staten. Zonder twijfel gaan we er alles aan doen die medaille binnen te halen.”