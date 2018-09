Stoffel Vandoorne: "Geen idee waar ik op de startgrid sta"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed tijdens de kwalificatie voor de GP van Rusland de voorlaatste tijd. Vandoorne zal door enkele gridpenalty's voor andere rijders echter enkele plaatsen winnen.

Dat de McLaren MCL33 niet echt competitief is op een circuit zoals dat van Sochi werd deze ochtend tijdens de laatste oefensessie al pijnlijk duidelijk. Tijdens de kwalificatie werd het gebrek aan performance alleen maar bevestigd.

Alonso en Vandoorne reden de achttiende en negentiende tijd, ver verwijderd van een mogelijk plaatsje in Q2.

"Het ging voor ons hier sowieso een moeilijk weekend worden," begint Vandoorne zijn terugblik. "Tijdens de derde oefensessie deze ochtend zagen we dat onze wagen hier niet echt sterk presteert."

"We gingen richting de kwalificatie met als doel om voor de Williams-rijders te eindigen. We slaagden erin om vandaag één van beide te verslaan. Ik weet niet echt waar we na al de gridpenalty's voor andere rijders terechtkomen op de grid."

Na een moeilijke kwalificatie zal ook ongetwijfeld een moeilijke race volgen. Niet ideaal dus, al valt er volgens Vandoorne weinig aan te doen.

"Het ontbreekt onze wagen op verschillende vlakken aan performance. De balans van de wagen is niet altijd goed maar het voelt redelijk aan. We hebben over het algemeen een gebrek aan performance."

