Piet Huysentruyt: “Ik heb mij krom gewerkt om die miljoenen te hebben”

Piet Huysentruyt en zijn vrouw Veronique waren zaterdag te gast bij Ann Van Elsen op radiozender Joe FM. Opmerkelijk, want zijn vrouw verschijnt bijna nooit in de media.

In het programma kwamen de luisteraars naar goede gewoonte enkele verrassende onthullingen te weten. Zo gaf Piet toe dat hij het stuur graag uit handen geeft aan zijn echtgenote én gaf hij een korte inkijk in zijn portefeuille.

Naam te danken aan Sinterklaas

Ann merkte op dat Piet Huysentruyt geboren is de dag na Sinterklaas.

“Ik heb eigenlijk mijn naam te danken aan Sinterklaas. Mijn moeder zei nog dat het een Zwart Pietje ging zijn. Het was uiteindelijk een blank Pietje, maar in ieder geval toch een Pietje”, pikt Piet in.

“Tegenwoordig bestaan die Pieten niet meer dus het is echt pure nostalgie”, vult Ann aan. “Eigenlijk gingen ze me niet meer maken want mijn ouders konden dat financieel niet meer aan. Maar ik ben er wel, en als ik er dan toch ben, dan zeg ik mijn gedacht.”

Middeleeuwse familienaam

Ann belde ook met Johan Roelstraeten, de geschiedenisleraar van Piet. Die vertelde dat Piet iemand was die niet erg opviel en zich achteraan in de klas verschool.

“Ik legde uit dat er maar één iemand in de klas een interessante naam had en dat was Huysentruyt. Piet zat weer te slapen vanachter in de klas en plots schoot hij wakker. Huysentruyt is een zeldzame middeleeuwse naam en hij voelde zich plots belangrijk. Voor hem was dat een keerpunt in zijn leven”, vertelt Johan.

“Het was een groot moment voor mij omdat ik altijd de kleinste was. Interviewers vroegen me ook altijd of ik het Napoleonsyndroom heb en door mijn kleinheid groot geworden ben. Mijn leraar, Johan, zei dan dat er maar één naam in de klas speciaal was en voor de eerste keer in mijn leven voelde ik mij belangrijk. Ik heb een ego en dat ego moet gestreeld worden”, besluit Piet.

Miljoenen

Ook moest Piet Huysentruyt toegeven dat hij niet de beste chauffeur is.

“Ik rijd meestal”, vertelde zijn vrouw Veronique. “Piet, jij geeft jouw stuur af aan een vrouw, zo zijn er niet veel mannen”, ging Ann verder. “Ik doe dat met veel plezier, Vero rijdt veel beter. Ik ga niet zeggen dat wij nog veel ruzie hebben maar als we ruzie hebben, dan is het omdat ik rijd”, vertelt Piet. “Piet denkt dat hij met een camion rijdt, die rijdt veel te veel in het midden”, voegt Vero eraan toe.

Ondanks dat Piet zijn vrouw laat rijden, vertelt Vero dat ze toch een extra garage zullen moeten bouwen omdat Piet een autoverslaving heeft. “Ik heb mij krom gewerkt om die miljoenen te hebben en aan auto’s kan ik dat wel uitgeven”, gaat Piet verder.