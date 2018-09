UCI zet gevaarlijke pijnstiller tramadol zelf op dopinglijst en kondigt meteen controles aan

De eerste dopingcontroles op de krachtige pijnstiller tramadol zullen eind januari 2019 plaatsvinden. Dat meldde UCI-voorzitter David Lappartient op zaterdag aan het Franse persagentschap AFP.

Tramadol staat momenteel niet op de lijst van verboden middelen van het wereldantidopingagentschap (WADA), maar wordt dus binnenkort verboden voor wielrenners. Renners waarbij sporen van tramadol in het bloed wordt aangetroffen, worden geschorst.

David Lappartient hekelt de passiviteit van het WADA in deze kwestie: “We hebben aan het WADA gevraagd om samen te werken (...), maar ik kreeg het gevoel dat de wil om ons te steunen in dit dossier niet al te groot is.”

Volgens de UCI-voorzitter gaat het om een niet te verwaarlozen probleem. “Het gaat om een substantie die niet verboden is, maar wel gevolgd wordt door het WADA. Globaal komt het meer voor. 2/3 van de gedetecteerde tramadol komt uit steekproeven bij wielrenners. Bij die steekproeven wordt bij 5% van de renners tramadol gevonden,” waarschuwde Lappartient. Renners die tramadol nemen zijn minder gevoelig voor pijnen, waardoor ze makkelijker tot het uiterste kunnen gaan.

Duizeligheid en draaierigheid

Het frequente gebruik van Tramadol in het wielrennen zou aanleiding geven tot meer valpartijen. De bijwerkingen zijn dan ook niet voor de poes: duizeligheid en draaierigheid. Teams die aangesloten zijn bij het MPCC (vereniging voor geloofwaardig wielrennen) – zoals Lotto-Soudal – hadden zichzelf al een verbod op het gebruik van Tramadol opgelegd.

Technologische fraude

Daarnaast klopte de Fransman zich nog op de borst over de maatregelen die de UCI nam in de strijd tegen technologische fraude. “Sinds maart hebben een röntgenscanner. Bij grote rondes en klassiekers worden alle fietsen integraal gescand. We hebben ons doel bereikt en vandaag is het (technologische fraude, nvdr.) niet maar aan de orde,” klonkt het nog.