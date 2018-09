Model Chrissy Teigen onthult wanneer ze voor het eerst in bed dook met John Legend, en krijgt nu de wind van voren

Wanneer is het juiste moment om voor het eerst met iemand het bed te delen? Het is een vraag waar geen goed of fout antwoord op bestaat, aangezien iedereen dat voor zichzelf moet bepalen. Toch hebben velen wel een mening klaar over het onderwerp. En dat heeft het Amerikaanse model Chrissy Teigen aan den lijve mogen ondervinden.

Chrissy Teigen was te gast in het programma ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’. Daar kreeg ze de vraag of ze na de eerste ontmoeting al in bed was gedoken met haar echtgenoot John Legend.

“We hebben elkaar ontmoet op de opnameset voor ‘Stereo’”, vertelde Chrissy Teigen. “We waren daar de hele dag samen en ik ben naar een van zijn shows gegaan en ja...”

Daarmee suggereerde ze uiteraard dat de eerste vrijpartij er al snel was gekomen. En daar hadden heel wat mensen op sociale media duidelijke een negatief oordeel over te vellen. Haar fans sprongen dan weer meteen voor haar in de bres.

Come on now- Love your reveal but you have children and you need to show some judgement with what you choose to put out there. — Mary Picone (@Azurest79) 26 september 2018

Chrissy @chrissyteigen has NOTHING to be ashamed of. Nothing. Good for her! — MagneticNorth (@Official_Kuato) 26 september 2018



Of Chrissy Teigen zelf wakker ligt van de heisa, valt te betwijfelen. Zij vormt al sinds 2007 een koppel met John Legend. Intussen hebben ze twee kindjes samen: dochter Luna en zoon Miles Theodore.