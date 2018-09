Diestenaar is nieuwe voorzitter van Vlaamse Scholierenkoepel

Brussel / Diest - De 17-jarige Joris Janssens uit Diest is zaterdag verkozen tot voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Hij volgt Rania el Mard op, die eind september vorig jaar voorzitter werd. Dat meldt VSK zaterdag.

De organisatie vertegenwoordigt de leerlingen uit het Vlaamse secundair onderwijs en wordt ook volledig bestuurd door scholieren. Janssens zit in het 7 Naamloos Leerjaar in Sint Jozef Geel. Voorheen zat hij op het Koninklijk Technisch Atheneum 2 in Diest.

“VSK heeft al veel kunnen betekenen door voor meer leerlingenparticipatie te ijveren. Zo schreven we vorig jaar bijvoorbeeld mee aan de nieuwe eindtermen”, aldus de nieuwe voorzitter. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat wij een nog groter verschil kunnen maken.”

Prioriteit voor Janssens is dat scholen niet enkel de competenties van leerlingen stimuleren, maar hen ook hun talenten laten ontdekken en laten gebruiken.