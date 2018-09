Een van de meest gezochte mannen in Europa na 12 jaar aangetroffen in geheime schuilplaats

De Spaanse politie heeft een van Europa’s meest gezochte criminelen gevonden: de 49-jarige Esteban Vacas García. De man werd in 2006 veroordeeld voor het verkrachten van zijn 15-jarige stiefdochter, al die tijd verstopte hij zich in een geheime schuilplaats.

Daags voor het proces in 2006, leek Esteban Vacas García (49) van de wereldbol verdwenen. De Spanjaard zou er namelijk terechtstaan voor het meermaals verkrachten en aanranden van de 15-jarige dochter van zijn voormalige partner. “Hij dreigde ook haar moeder en zus te vermoorden als ze iemand vertelde wat er was gebeurd”, klonk het.

Maar zijn veroordeling, tot 16 jaar gevangenisstraf, wachtte García niet af. De man koos het hazenpad. Hij belandde op de Europol-lijst met meest gezochte mannen, maar slaagde er toch in om zich maar liefst 12 jaar lang te verstoppen. Tot nu.

Geheime schuilplaats gebouwd

Afgelopen woensdag vonden agenten van de nationale politie hem terug in zijn ouderlijke huis in Salamanca, in de regio Castilla y León. “Hij woonde in het huis waar hij opgroeide”, zegt de politie in een officiële verklaring. “En hij kwam enkel naar buiten op zeldzame momenten, steeds in de vroegste uren van de ochtend.”

García zou er een geheime schuilplaats gebouwd hebben waar hij zich kon verstoppen telkens de politie langskwam. “Zijn onderduikplek bevond zich onder het aanrecht in de keuken”, aldus de agenten.

Al die tijd focuste de politie zich op ander regio’s van het land, of vermoedden ze zelfs dat hij het land uit was gevlucht. Pas bij een publieke oproep via Twitter, met de foto van de man, kwamen tips binnen die uiteindelijk leidden tot de ontdekking.