Voor het eerst F-35 neergestort

Voor het eerst is een F-35-gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse producent Lockheed Martin neergestort. Het toestel, een F-35B van de US Marine Corps, stortte vrijdag neer in de buurt van Beaufort, in de Amerikaanse staat South Carolina. De piloot kon zich met een schietstoel in veiligheid brengen, maakten de Marines bekend in een persbericht.

Medische diensten onderzoeken de toestand van de piloot. Volgens de Marines vielen er geen burgergewonden. Het toestel behoorde tot de Marine Fighter Attack Training Squadron 501 (VMFAT-501), gelegerd in de marinebasis in Beaufort. Een onderzoek is opgestart naar het incident. De oorzaak van de crash is nog niet gekend.

Het incident gebeurde de dag na de eerste gevechtsoperatie van de F-35B in Afghanistan. Dat type van het gevechtsvliegtuig kan verticaal landen en op een veel kortere afstand opstijgen. Een F-35B kost volgens de Amerikaanse zender CNN 115 miljoen dollar.

Het F-35-programma is het duurste wapenprogramma in de Amerikaanse militaire geschiedenis. De totale geschatte kost zou bijna 400 miljard dollar bedragen voor het Pentagon. De ontwikkeling van het toestel ging al gepaard met vertragingen en budgetoverschrijdingen.

Vervanger F-16

De F-35A, de variant voor de luchtmacht die conventioneel landt en opstijgt, is net als de Eurofighter Typhoon van het gelijknamig Europees consortium kandidaat binnen de officiële procedure van de Belgische regering om de F-16’s te vervangen. Frankrijk deed dan weer een voorstel tot strategisch partnerschap gebaseerd op de Rafale van Dassault Aviation.