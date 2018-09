Orkaan Zorba houdt lelijk huis in Griekse havenstadjes

Orkaan Zorba heeft zaterdagochtend het zuidwesten van het Griekse schiereiland Peloponnesos bereikt. De wervelstorm ging aan land in het gebied van de kleine havenstadjes Pylos en Methoni in het uiterste zuidwesten van het schiereiland. De kustwacht schortte alle veerbootdiensten op vanuit Piraeus naar de Cycladeneilanden Mykonos en Santorini en naar de eilanden van de Dodekanesos, waaronder Rhodos en Kos.

Reporters spraken van hoge golven en een windkracht van negen tot tien in het gebied Pylos-Methoni. Boten in het haventje van Finikounda werden op het land gesmeten, zoals bleek uit beelden van de Griekse televisie. Berichten over gewonden zijn er voorlopig niet. Toeristen en bewoners werden opgeroepen niet buiten te komen, als het niet absoluut noodzakelijk is.

LIVE from Greece - #medicane making landfall in Kalamata, Peloponnese! The eye of the system passing over Kalamata, significant wind damage and flooding reported. Report: Sakis Digi / @cycloneorhodes pic.twitter.com/KrfsMWpfVJ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 29 september 2018

Medicane

De zogeheten Medicane (Mediterranean Hurricane, of Middellandse Zee-orkaan) zal zich de komende 48 uur in noordoostelijke richting bewegen. Meteorologen hebben de storm de naam Zorba gegeven, verwijzend naar het stormachtige ritme van de wereldberoemde muziek uit de film ‘Zorba de Griek’ (met Anthony Quinn).

Weerdeskundigen hopen dat de Medicane aan kracht verliest eens hij over het vasteland raast. Dan kan hij droge lucht opzuigen en langzaam uiteenvallen. Pas zondagnacht zou het weer enigszins verbeteren.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE