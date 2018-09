Twee jongemannen aangehouden voor moord op Hasselaar

Johannes van Wordragen (56), Han voor de vrienden, werd donderdag dood en met bebloede kleren aangetroffen in de berm van de Voogdijstraat, op een steenworp van zijn huis in de Salvatorstraat. Daar woonde het slachtoffer met zeven andere mensen samen in een groot huurhuis. Via zijn vzw ‘GOED’ huurde de Hasselaar het pand. In ruil voor een bijdrage konden mensen die het moeilijk hadden of worstelden met een verslaving bij Johannes terecht. Het huis had hij op Facebook de geuzennaam ‘Presque-sec’ ...