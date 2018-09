Valencia pakt eerste zege van het seizoen in La Liga, Batshuayi komt beenlengte tekort om te scoren

Op de zevende speeldag in de Spaanse Primera Division heeft Valencia het met 0-1 gehaald bij Real Sociedad. Het team van Michy Batshuayi pakt zo een eerste zege na een tegenvallende competitiestart. Batsman scoorde ei zo na de openingstreffer, maar kon net niet bij een strakke voorzet van Cheryshev - die vervolgens door spitsbroeder Kevin Gameiro werd binnengetrapt.

Het doelpunt in de 36ste minuut bleek het enige van de partij, al kwam Valencia nog goed weg: doelman Neto redde in de 66ste minuut een penalty van José. Batshuayi werd twee minuten later gewisseld. Geen tweede doelpunt van het jaar dus voor Batsman, die eerder deze week tegen Celta de Vigo voor het eerst scoorde in de kleuren van Valencia. Adnan Januzaj, nog steeds out met een enkelblessure, behoorde niet tot de selectie van thuisploeg Sociedad. Valencia klimt naar de twaalfde plaats met acht punten, Sociedad is één plaats hoger terug te vinden met hetzelfde puntentotaal.