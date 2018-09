Oranje boven! Beresterke Anna van der Breggen is de nieuwe wereldkampioene na straffe solo

De Nederlandse Anna van der Breggen is de nieuwe wereldkampioene op de weg bij de vrouwen elite. Zij was samen met haar landgenote Annemiek van Vleuten de topfavoriete en Oranje loste die verwachtingen helemaal in. In de finale zorgde Van Vleuten voor de schifting waarop haar landgenote/concurrente Van der Breggen indrukwekkend overnam en won na een indrukwekkende solo van 40 kilometer. De 28-jarige is regerend olympisch kampioene maar pakte haar eerste WK-goud en volgt op de erelijst Chantal Blaak op, ook al een Nederlandse. De Belgische meisjes speelden vandaag geen rol van betekenis met een 28e plek als beste resultaat.

De vrouwen maakten er een harde wedstrijd van over 156,2 golvende kilometers. Een vroege ontsnapping werd op de eerste stevige klim meteen teniet gedaan. Die klim zorgde voor een ware ravage en meteen moesten ook de Belgische vrouwen de rol lossen. De Nederlandse topfavoriete Annemiek van Vleuten kwam ten val en ontwrichtte daarbij haar knie, zoals ze na de finish zelf zou toegeven.

Crash just before the start of the climb with few riders hitting the deck including @AVVleuten #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/YSBSDIqNOO — UCI (@UCI_cycling) 29 september 2018

Op het vlakke stuk kregen we nog wel een hergroepering maar bij het indraaien van de lokale ronden schudde de Amerikaanse Coryn Rivera aan de boom en was het definitief over en out voor de Belgen.

De voormalige winnares van de Ronde van Vlaanderen werd op 50 kilometer van de streep bijgebeend door de Nederlandse Ellen Van Dijk, de Italiaanse Elena Pirrone, de Australische Amanda Spratt, de Zweedse Emilia Fahlin en de Poolse Malgorzata Jasinska.

Nederlandse tweestrijd

In het elitegroepje had Nederland dus een pionnetje aan boord. Oranje leek alles onder controle te hebben, tot Van Dijk enigszins verrassend de rol moest lossen. En dus moest het geweer van schouder worden veranderd.

Lucinda Brand rook als eerste het gevaar en wipte weg uit de achtergrond maar pas toen topfavoriete Annemiek van Vleuten wegsprong uit de achtervolgende groep, gingen alle alarmbellen af. Ze ranselde de groep uit elkaar maar toen zij even op adem moest komen van die inspanning, nam haar landgenote (lees: ploeggenote maar ook concurrente) Anna van der Breggen de fakkel over. Als een speer ging ze ervandoor.

@annavdbreggen is taking off from the peloton to bridge the gap with the leading group!#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/UKaMgvg1FO — UCI (@UCI_cycling) 29 september 2018

Anna van der Breggen kwam snel tot bij de vijf leidsters en ging meteen vol door. Enkel Rivera en Spratt konden aanvankelijk hun wagonnetje aanpikken maar ook zij werden even later zonder pardon uit de wielen gereden.

Op veertig kilometer begon Van der Breggen dan maar aan een gewaagde solo. Amanda Spratt stribbelde nog het langste tegen maar verloor meer en meer terrein. Het Nederlandse orkestje kon het feest al vroeg inzetten:

Van der Breggen versaagde niet en reed onverstoord alleen naar de finish, de Australische Spratt volgde op meer dan drie minuten (!) maar hield alleen ook de achtervolgers af en pakte knap zilver. De Italiaanse Tatiana Guderzo versnelde op de laatste klim en snelde zo naar het brons. Guderzo werd in 2009 nog wereldkampioene in het Zwitserse Mendrisio voor Marianne Vos.

De Vuyst eerste Belgische, Van Vleuten naar ziekenhuis

Ondanks haar pijnlijke reed Annemiek van Vleuten samen met Amy Pieters nog weg uit het peloton en bolde als zevende juichende over de meet. “Ik voelde mijn knie plots naast mijn been staan en kon mijn linkerbeen zelfs even niet gebruiken, maar ik voelde me zo goed op de fiets. Ik begrijp niet hoe ik toch nog als zevende kon finishen”, reageerde ze achteraf, terwijl ze amper kon stappen. Ze werd dan ook meteen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Sofie De Vuyst werd de eerste Belgische op de 28e plek in een groepje met ook Julie van de Velde op acht minuten. Wat een verschillen!

Eindelijk goud in heus boerenjaar

Het is het eerste WK-goud voor de olympisch kampioene die eerder dit jaar ook al heerste in de klassiekers met zeges in Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik. Van der Breggen won in 2015 in het Amerikaanse Richmond al wel zilver en ook in 2012 (vijfde), 2013 (vierde) en 2017 (achtste) eindigde ze in de top tien. Annemiek van Vleuten werd dinsdag in Oostenrijk al voor het tweede jaar op rij wereldkampioene tijdrijden door... Van de Breggen voor te blijven.

Voor het WK was er in Nederland heel wat te doen over de tweestrijd tussen Van der Breggen en Van Vleuten. Half juli werd Van der Breggen in La Course nog een paar meter voor de finish in Le Grand-Bornand nog ingehaald door Van Vleuten, waarna maanden aan een stuk werd gespeculeerd over een potentiële strijd tussen de twee teamgenoten. Eén van de twee moest goud pakken, anders was het hek van de dam. Zo geschiedde en het elfde Nederlandse goud op een WK bij de vrouwen - een record - is een feit.

@annvdbreggen "I didn't know the time I didn't know anything so I kept going. I'm really happy with this title"#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/v7pnc5NtAX — UCI (@UCI_cycling) 29 september 2018

Uitslag:

1. Anna van der Breggen

2. Amanda Spratt + 3’42”

3. Tatiana Guderzo + 5’30”

...