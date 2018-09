Dit zijn de meest vervuilde straten van Limburg

De Grote Baan in Houthalen-Helchteren is de meest vervuilde straat van Limburg, zo blijkt uit CurieuzeNeuzen, een studie van onze zusterkrant De Standaard naar de luchtvervuiling op onze wegen. Nog in de top drie van zwartste straten in Limburg staan de Rijksweg in Maasmechelen en de Leopoldwal in Tongeren. In 12 van de 44 Limburgse gemeenten wordt de Europese norm voor luchtvervuiling overschreden.