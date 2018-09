Valtteri Bottas snoept polepositie af van Hamilton, Vandoorne voorlaatste

De Fin Valtteri Bottas heeft enigszins verrassend de polepositie voor de GP van Rusland veroverd. Bottas profiteerde optimaal van een foutje van Hamilton. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de voorlaatste tijd.

BREAKING: @ValtteriBottas beats @LewisHamilton to pole at the #RussianGP ????



That’s the Finn’s second pole of 2018 and the sixth of his career ??#F1 pic.twitter.com/a6sCg0L5N2 — Formula 1 (@F1) September 29, 2018

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie reed Lewis Hamilton weinig verrassend de snelste tijd. Beide Mercedes-bolides bovenaan terwijl Stoffel Vandoorne en teamgenoot Fernando Alonso meteen al sneuvelden in Q1. Vandoorne geraakte niet verder dan de voorlaatste tijd maar net als Alonso zal hij morgen op de startgrid enkele plaatsjes meer naar voor op de grid terug te vinden zijn door gridpenalty's voor enkele rijders, waaronder Alonso. Max Verstappen start mede daardoor de race als laatste.

BREAKING: ELIMINATED, Q1



16 HAR

17 ALO

18 SIR

19 VAN ??

20 STR#RussianGP ???? #F1 pic.twitter.com/CXwhBrq3Ws — Formula 1 (@F1) September 29, 2018

In Q2 zagen we opnieuw Hamilton en Bottas bovenaan maar echt intens gestreden om een plaatsje in Q3 werd er niet. Maar liefst vijf van de tien wagens reden geen rondetijd en dat vooral omwille van gridpenalty's die nog gingen volgen. Zo kwamen bijvoorbeeld Max Verstappen en Daniel Ricciardo niet buiten omdat ze al op voorhand wisten dat ze de race helemaal achteraan moesten starten.

Nothing to see here!



Both @redbullracing's are not taking part in Q2 as they have engine penalties and will start the race from the back ??#RussianGP ???? #F1 pic.twitter.com/NZk61GUq1P — Formula 1 (@F1) September 29, 2018

Lewis Hamilton leek dan ook op weg naar een eenvoudige polepositie en de enige bedreiging leek van zijn teamgenoot Valtteri Bottas te zullen komen. Die dreiging werd tijdens de eerste run in Q3 ook werkelijkheid. Bottas zetten tijdens die eerste run immers de voorlopig snelste tijd neer. De Fin was amper vier duizendsten (!) sneller dan Lewis Hamilton. Vettel en Raikkonen waren in de Ferrari maar liefst zes en zeven tienden trager dan Bottas.

Het werd dan ook uitkijken naar de tweede ultieme snelle run om te zien of Hamilton alsnog de polepositie van Bottas kon afsnoepen. Tijdens die tweede run was Lewis Hamilton in de eerste sector sneller dan Bottas maar de Brit ging in de tweede sector in de fout en daardoor breed naast de baan. Weg mogelijke polepositie en dus niet Lewis Hamilton maar wel Valtteri Bottas op de pole met naast hem Hamilton op de eerste startrij. Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen volgen op de tweede startrij maar dat allebei op wel meer dan een halve seconde van Bottas.

1. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:31.387

2. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:31.532 +0.145

3. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:31.943 +0.556

4. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.237 +0.850

5. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:33.181 +1.794

6. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 1:33.413 +2.026

7. MC Charles Leclerc Sauber 1:33.419 +2.032

8. MX Sergio Perez Racing Point Force India 1:33.563 +2.176

9. FR Romain Grosjean Haas F1 1:33.704 +2.317

10. SE Marcus Ericsson Sauber 1:35.196 +3.809

Q2

11. NL Max Verstappen Red Bull Racing geen tijd

12. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing geen tijd

13. FR Pierre Gasly Toro Rosso geen tijd

14. ES Carlos Sainz jr Renault geen tijd

15. DE Nico Hülkenberg Renault geen tijd

Q1

16. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:35.037 +3.650

17. ES Fernando Alonso McLaren 1:35.504 +4.117

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:35.612 +4.225

19. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:35.977 +4.590

20. CA Lance Stroll Williams 1:36.437 +5.050

