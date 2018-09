Sylvain Chavanel wint puntenkoers in Coupe de France, Belgen gediskwalificeerd

Baanrenners allerhande laten geen kans voorbijgaan om punten te sprokkelen in de aanloop naar de World Cup. Pistecoach Peter Pieters werkte met de nationale pistekern een stage af in Bordeaux tijdens de Coupe de France.

Sylvain Chavanel won vrijdag een puntenkoers voor zijn landgenoten Thomas Boudat, Kevin Reza, Bryan Cocquard en Andrien Garel. Moreno De Pauw redde de Belgische eer met een zesde plaats, Jules Hesters haalde het einde niet van de puntenkoers.

Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche, een junior die samen met Tuur Dens mag proeven bij de elite, werden gediskwalificeerd. De beslissing van de wedstrijdjury, Robbe Ghys was op weg naar winst, riep behoorlijk wat vragen op. Van Den Bossche, die de kaart van Ghys trok, werd net als Ghys gediskwalificeerd door de alweer te chauvinistische Franse wedstrijdleiding.

Luc De Wilde debuteert als verzorger bij Team Belgium

Luc De Wilde, jarenlang verzorger bij het British Cycling Team, debuteert dit weekend als verzorger bij Team Belgium. De Wilde was de steun en toeverlaat van menige Britse topper, Bradley Wiggings, Mark Cavendish, Laura Trott en co, en komt in het zog van Frederik Broché over naar de Belgische pisteploeg. Met de vorige jaren opgedane ervaring kan De Wilde het Belgische team naar een nog hoger niveau optillen.

De Ketele en De Pauw opnieuw samen in ploegkoers

In de ploegkoers brengt Peter Pieters drie ploegen in stelling. De Europese kampioenen De Ketele-Ghys worden gesplitst. Kenny De Ketele rijdt met Moreno De Pauw, Lindsay De Vylder vormt een ploeg met Robbe Ghys. Junior Fabio Van Den Bossche gaat de baan op met Jules Hesters.

Junior Fabio Van Den Bossche buigt enkel voor Bryan Coquard

Straf pedaalwerk van de 18-jarige Fabio Van Den Bossche in de Class 2-wedstrijd. Met Coquard en Chavanel versierde Van Den Bossche rondewinst. In de spurt remonteerde Coquard de jonge Belg op de streep.