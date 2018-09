Getest: een nieuwe Apple of toch beter een van de concurrenten?

Apple is grensverleggend met zijn nieuwste iPhone XS en XS Max, niet door de technologische vernieuwingen maar door de extreme prijskaartjes: vanaf 1.159 euro en 1.259 euro. Voor het duurste model mag u zelfs een maandloon van 1.659 euro neertellen. We vergelijken ze met de topmodellen van de concurrentie, die ook niet goedkoop zijn maar u toch enkele honderden euro’s besparen.

Design en hardware

De iPhone XS en XS Max zijn de opvolgers van de iPhone X. Het mooie design, met een voor- en achterzijde van glas, afgeronde hoeken en een metalen frame rondom, is gebleven. Vrijwel de volledige voorkant wordt bedekt door het randloze scherm, dat zo goed als tot de zijkanten reikt, met een inkeping (notch) bovenaan voor de frontcamera’s. De iPhone XS is even groot en dun (7,7 mm) als de iPhone X, met een 5,8 inch-scherm. De XS Max heeft een extra groot scherm van 6,5 inch. Het ...