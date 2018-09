Fans van ‘Mean Girls’ geloven bijna niet wat ze zien op deze foto

Herinner je je nog ‘Mean Girls’, de romantische komedie uit 2004 met Rachel McAdams in een van de hoofdrollen als de populaire maar onsympathieke Regina George? Wel, fans dachten deze week even dat ze echt bestaat. Een misskandidate uit Namibië lijkt qua looks en kledingstijl helemaal op het typetje.

Het gaat om de zestienjarige Clarisse Muller, die recent eerste eredame werd in de Miss Teen Namibia 2018-verkiezing. Een foto van haar gaat inmiddels het hele internet rond omdat mensen versteld staan van de gelijkenissen met Regina George. Het roze jasje en de witte outfit - so fetch - maken die helemaal compleet.

On god i thought this was Regina George https://t.co/vP3T66hLFf — Baptized in Lean (@JuiceTooWavie) 24 september 2018

OMG!!! Truth be told! Regina George is from Africa!



Lol. I thought it was really Regina George. ?????? Doppelganger is real. https://t.co/5OdNbINgml — beej (@beejtejada) 26 september 2018

De bewuste foto verscheen in het Namibische Afterbreak Magazine, waarin de tiener een interview gaf over haar prestatie op de verkiezing en haar bezigheiden als ze niet op de schoolbanken zit of deelneemt aan schoonheidswedstrijden. Dan werkt ze als model of danseres. Het was datzelfde magazine dat na de heisa rond de foto duidelijkheid bracht.

Rachel McAdams als Regina George

“Onze excuses voor de verwarring. Dit is Clarisse Muller, een tiener uit Namibië in Zuid-Afrika. Dit is niet Rachel McAdams, bekend als Regina George uit ‘Mean Girls’”, liet het blad weten via Twitter. Om het te bewijzen, plaatste het nog twee andere kiekjes van het meisje online waarop ze al een pak minder op de actrice lijkt.