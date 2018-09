De onmogelijke missie van de Belgian Cats: Verenigde Staten zijn op Spelen en WK samen al 73 matchen ongeslagen

De Verenigde Staten, nummer 1 op de wereldranking, wonnen goud op de laatste zes Olympische Spelen, vanaf Atlanta 1996. Team USA won 8 van de laatste 10 olympische titels. Ook de laatste twee WK’s werden gewonnen, of zeven wereldtitels op de voorbije tien WK’s. België speelde enkel een oefenwedstrijd tegen de VS. In Taiwan in 1987, met onder meer Caroline De Roose (nu co-commentator op het WK op Sporza). Toen werd uiteraard met ruim verschil verloren.

Op dit WK in Tenerife wemelt het in de ­selectie van bondscoach Staley Dawn van de sterren uit de WNBA en de Europese topclubs. Diana Taurasi, de beste speelster ooit, is er op haar 36ste nog altijd bij. Ze won vier keer olympisch goud en werd twee keer wereldkampioen. Ze is de Michael Jordan van de WNBA.

De 37-jarige Sue Bird, goed voor viermaal olympisch goud en drie wereldtitels, is ook van de partij. Net als de 2m03 grote Brittney Griner, die bij het Russische Ekaterinburg ploegmaat is van Emma Meesseman. Tina Charles, Delle Donne Elena en de 23-jarige Stewart Breanna zijn de huidige sterren van Amerika. Stewart veroverde met Seatte Storm, aan de zijde van Sue Bird en Loyd Jewell, enkele weken geleden de WNBA-titel en werd uitgeroepen tot MVP. Al sinds 1996 (Atlanta) is Amerika ongeslagen op een groot toernooi. Winst tegen België vandaag in de halve ­finale zou de 74ste opeenvolgende zege zijn.