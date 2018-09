De nieuwste haartrend? Lokken zo glad als een spiegel

Als je de hashtag #glasshair zoekt op Instagram, krijg je een collectie foto’s van vrouwen met een ultrastrak kapsel dat glanst als een spiegel. Deze trend werd nieuw leven ingeblazen door Chris Appleton, de kapper van Kim Kardashian.

Eerder schreven we al dat veel sterren - van Kim Kardasian tot Dua Lipa - voor een strakke, korte bob gingen. Maar nu krijgt de stijl nog een extra dimensie door een glanzend effect dat de look op en top glamoureus maakt. Een keurige, shiny bob was al populair in de jaren 60 en maakte een comeback in de jaren 90. Anno 2018 is de coupe hét kapsel voor het najaar.

Alles begint volgens Appleton bij de juiste snit: een bob, gekenmerkt door de rechte lijn onderaan de coupe. Was je haar met een shampoo zonder siliconen voor een luchtig resultaat. Maak een middenscheiding en breng tijdens het blazen root lift spray aan om volume te creëren aan de haarwortels. Verstuif er daarna glansspray over. Eventueel kan je weerbarstige haartjes intomen met een steiltang.

Wil je iets anders dan een bob, maar wel extra glans? Dan heeft BV-kapper Jochen Vanhoudt een tip: de keratinebehandeling. Keratine is een eiwit dat van nature in je haar zit en je lokken voedt. Een behandeling ermee maakt je coupe - lang of korter - heel sluik en glanzend en dat voor minstens drie maanden.