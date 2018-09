Met deze film wil Bollywood de wereld veroveren

Dat de filmbonzen in Bollywood geen idioten zijn, is al lang duidelijk. De Indische filmindustrie doet het al decennia uitstekend en is een echt begrip. En goeie formats overnemen, dat kunnen ze ook. Deze dagen komt de campagnemachine goed op gang om Thugs of Hindostan te promoten. De Indische versie van Pirates of the Carabbean zeg maar. Met de film willen de producers ook buiten India scoren. De trailer ziet er alvast veelbelovend uit.

Nee, Jack Sparrow loopt niet rond in Thugs of Hindostan, maar aan intriges, gevechtscenes en liefdesverhalen geen gebrek, als we de trailer goed bekijken. Thugs of Hindostan is de duurste Bollywoodfilm ooit en men zette zwaar in, door de grote sterren van de Indische film te laten opdraven. Acteurs als Amthab Bachchan en Aamir Khan zijn bijna halfgoden in India, maar speelden vreemd genoeg nog nooit samen in dezelfde film.

Deze piratennfilm volgt een groep schurken, die onder leiding van Azad een serieuze uitdaging vormen voor de heerschappij aan het begin van de 19e eeuw. De release staat gepland op 8 november. Benieuwd of hij ook bij ons potten kan breken.