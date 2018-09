Elise Mertens wint Chinees dubbeltoernooi en heeft ticket beet voor WTA Finals

Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs hebben zaterdag het dubbelspel gewonnen op het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.746.000 dollar). Daardoor is het duo meteen ook zeker van een ticket voor de WTA Finals van eind oktober in Singapore, waar de acht beste tandems van het seizoen vertegenwoordigd zullen zijn.

De zesde reekshoofden versloegen in de finale de Tsjechen Andrea Sestini Hlavackova en Barbora Strycova, de tweede reekshoofden: tweemaal 6-3 na 1 uur en 18 minuten.

Mertens verovert zo haar zesde dubbeltitel, ze stond voor de tiende keer in een dubbelfinale. Vier van haar titels behaalde ze aan de zijde van Schuurs: in 2017 in Guangzhou en dit jaar in Hobart, Rosmalen en Wuhan. Met Ann-Sophie Mestach opende de Limburgse in 2016 haar dubbelpalmares in Auckland en aan de zijde van Kirsten Flipkens won ze dit jaar ook nog in Lugano. In het enkeltoernooi werd Mertens net als Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in de eerste ronde uitgeschakeld.