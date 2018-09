Cara Delevingne verrast modefans in Parijs

Het Britse topmodel Cara Delevingne heeft nog eens een uitzondering gemaakt. Hoewel ze zich toelegt op haar acteercarrière, keerde ze voor het Franse Balmain nog eens terug naar haar natuurlijke habitat: de catwalk.

Ontwerper Olivier Rousteing toonde vrijdag een zomercollectie waarin strakke silhouetten in zwart-wit domineren. Een van de modellen die zijn creaties voorstelde was de verrassing van de avond... Cara Delevingne, die tegenwoordig meer op een filmset dan de catwalk staat, deed nog eens een loopje.

Foto: AP

Drie jaar geleden kondigde het topmodel aan dat ze zou stoppen met modellenwerk. In die tijd maakte ze wel af en toe eens tijd voor een speciale verschijning. Zo defileerde ze in februari nog in een regenboogjas voor Burberry. In 2016 liep ze exclusief voor Chanel, maar meer catwalkmomenten waren er niet.

Delevingne werkt wel nog campagnes af. Momenteel is ze het gezicht van de Puma-lijn van Zalando. De 26-jarige blondine, die een relatie heeft met de Amerikaanse actrice Ashley Benson, is naast de catwalk wel vaak front row te bespeuren. Eerder deze week woonde ze onder meer het defilé van Off-White bij.