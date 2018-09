Nafi Thiam maakt indruk op de catwalk tussen Bella Hadid en Kendall Jenner

Topatlete Nafi Thiam maakte donderdag niet de atletiekpiste, maar wel de catwalk onveilig. Het Nike-boegbeeld mocht meelopen in de catwalkshow van Off-White, het gehypte label van Virgil Abloh.

Bella Hadid, Kaia Gerber, Kendall Jenner, Jourdan Dunn… en Nafi Thiam. Ontwerper Virgil Abloh werkt al langer samen met sportmerk Nike (hij ontwierp ook de opvallende tutu waarin Serena Williams op de court van de US Open verscheen) en liet daarom naast de gekende topmodellen ook enkele atleten meelopen in zijn catwalkshow in Parijs om de nieuwste samenwerking voor te stellen.

Naast Thiam mochten ook Dina Asher-Smith, Katarina Johnson-Thompson, Vashti Cunningham, Cecilia Yeung, English Gardner, Caterine Ibargüen en Rénelle Lamote hun sportplunje inruilen voor iets glamoureuzer.

Foto: AFP

“Het leek mij maar normaal om atletes te vragen voor de show. Mijn muze is de sportieve vrouw”, vertelde Abloh aan Vogue. “Deze Olympische atletes leven in sportkleding. Ik wilde mijn ontwerpen zien op het lichaam van echte vrouwen die dag in dag uit sportkleding dragen.”

Foto: AP

De 24-jarige Thiam, die vorig jaar nog een juwelencollectie uitbracht voor het Belgische Diamanti Per Tutti, deelde een filmpje van de ervaring op Instagram. “Zo gek om deel uit te maken van een catwalkshow. Bedankt Virgil Abloh en Nike voor deze unieke kans.” Thiam was niet de enige Belgische op de catwalk, ook de Leuvense Zoë Thaets liep mee in de show van Off White.