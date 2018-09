Mode Isabel Marant brengt de disco naar de catwalk

De Franse ontwerpster Isabel Marant is duidelijk getroffen door de disco fever. Zij stelde donderdag haar collectie voor de komende lente voor en die schittert... letterlijk. Van zilverkleurige blouses met pofmouwen tot metallic jurkjes die uitnodigen om in te dansen en veel glitter: een knipoog naar stevige feestjes met een dosis glamour in de late jaren zeventig. Roze en witte stuks vormden een zacht contrast met al die bling bling.