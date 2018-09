Waarom dansen honderden Poolse priesters en nonnen op een Vlaams liedje?

Een filmpje gemaakt op een bijeenkomst voor religieuzen in Polen wordt deze dagen druk gedeeld bij Belgische Facebookgebruikers. Op het filmpje zijn honderden nonnen en priesters te zien die vrolijk aan het dansen zijn. Op het eerste zicht niet meteen iets dat populair lijkt bij ons, maar het komt vooral door de muziek. Er wordt namelijk gedanst op Het Smidje van Laïs. Dit Vlaamse folknummer is inmiddels 20 jaar oud, maar erg bekend in Polen onder de naam Taniec belgijski: Belgische dans.

Ook in Polen zelf zoekt men soms naar een verklaring van het succes van het nummer. Een site schrijft dat het lied zijn voor het eerst in augustus 2001 gebruikt werd op het Salesian Animators 'Forum in Krakau. Een soort opleidingskamp voor animatoren. Daar danste een zekere Krzysztof uit Wroclaw met een kleine groep bijna elke pauze op Het Smidje.

De ongeveer 250 animatoren - die uit heel Polen kwamen - verspreidden na het kamp het lied en de dans over heel Polen en inmiddels wordt er in heel Polen op trouwfeesten en kampen gedanst op deze Vlaamse klassieker.