Trump beveelt bijkomend FBI-onderzoek naar Kavanaugh

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een bijkomend onderzoek van de federale politiedienst FBI bevolen naar Brett Kavanaugh, zijn kandidaat voor een zetel in het Hooggerechtshof. Dat meldde het Witte Huis. De 53-jarige Kavanaugh wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

“Ik heb de FBI bevolen om een bijkomend onderzoek te voeren om rechter Kavanaughs dossier bij te werken”, zegt Trump in de mededeling. “Zoals de Senaat gevraagd heeft, moet deze update beperkt zijn in reikwijdte en afgerond zijn in minder dan één week.”

Kort daarvoor had de Senaat, die uiteindelijk over de benoeming moet beslissen, nog beslist om de definitieve stemming over Kavanaugh te verschuiven tot volgende week. Dat moet de FBI de tijd te geven om een onderzoek te voeren naar de kandidaat-rechter van het Hooggerechtshof.

Het uitstel in het hogerhuis kwam er op aandringen van de vooraanstaande Republikein Jeff Flake. Die bracht vrijdag in de commissie voor Justitie de beslissende stem uit om de benoeming naar de voltallige Senaat te sturen. Flake had na intens overleg met zijn Republikeinse collega’s beslist dat hij alleen voor zou stemmen als er nog voor de stemming in de Senaat een onderzoek van de FBI kwam.

De Republikeinen hebben in de Senaat de kleinst mogelijke meerderheid van 51 tegen 49 zetels. Indien het hogerhuis zich achter de kandidatuur stelt, slaat de balans in het negenkoppige Hooggerechtshof naar de conservatieven door. Het Hof is de hoogste rechtsinstantie in de Verenigde Staten.