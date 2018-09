1.000 euro boete voor Beerschot Wilrijk na supportersincidenten tegen OHL

Brussel - De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag 1.000 euro boete opgelegd aan Beerschot Wilrijk, nadat supporters zich op 19 augustus misdragen hadden in het competitieduel op bezoek bij OH Leuven.

Halverwege de tweede helft gooiden enkele bezoekende supporters met bekers en flesjes, waarvan sommigen nog deels gevuld waren, op het terrein. Deze kwamen terecht in het strafschopgebied van OHL, waar op dat moment spelers liepen. Niemand werd echter geraakt.

Volgens Beerschot Wilrijk gooiden de supporters met bekers en flesjes om de gelijkmaker van Jorn Vancamp (1-1) te vieren, niet uit frustratie of om de tegenstrever of scheidsrechter te raken. “Zelfs als het om een ludieke actie gaat, hoort dat niet thuis op een voetbalveld”, aldus de Geschillencommissie HB.

Volgens het Bondsparket zouden er door de supporters ook discriminerende liederen gezongen zijn, zoals “voetbalbond maffia” of “the keeper is a ladyboy”. Omdat er geen bewijs geleverd kon worden dat die liederen racistisch of zwaar beledigend zijn, werd Beerschot Wilrijk voor die feiten vrijgesproken. Er moet immers sprake zijn een morele opzet of een bijzondere wil om aan te zetten tot discriminatie om over te kunnen gaan tot sanctioneren. De Geschillencommissie HB was van oordeel dat die ontbrak.