HASSELTOpvallende nieuwigheid in iOS12, het nieuwste besturingssysteem van Apple: voortaan kunnen iPhone-eigenaars hun digitaal gedrag zelf onder de loep nemen. “Het is niet verrassend dat Apple meegaat in de digitale welzijnstrend”, zegt trendwatcher Tom Palmaerts. “Welzijn leeft enorm bij de millennials, veel meer dan bij de babyboomers. Dit is niet de zoveelste hype.”