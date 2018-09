“Hopelijk komt Bieke ook”

Er werd gehoopt op twintig ploegen van vijf personen. Maar nu al geven 1.200 fans op Facebook aan dat ze geïnteresseerd zijn in de ‘Grootste FC De Kampioenquiz’ op 8 december in het Bilzense jeugdcentrum De Bilding, ten voordele van Music For Life. En dat terwijl de organisatoren, vijf jeugdvrienden, duidelijk aangeven dat het enkel bedoeld is voor ‘echte kenners’. “De afleveringen van de eerste acht reeksen hebben we al zeker dertig keer gezien.”