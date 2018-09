Pas getrouwd paar uit Hasselt belandt met auto in Albertkanaal, vrouw (49)

HASSELTBij een tragisch ongeval bij het Albertkanaal in Hasselt is vrijdag Felice Valvekens (49) overleden. De Hasseltse belandde rond half twee ‘s nachts, samen met haar man Gino Struys (49), met de auto in het kanaal. Gino, een ervaren duiker, kon op eigen kracht uit het water geraken. Felice, zelf ook een duikster, verdronk. Felice en Gino waren nog maar drie maanden getrouwd en hebben samen vijf kinderen uit vorige relaties. “Ze waren zo’n fijn koppel”, zegt een goede kennis.