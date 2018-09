CD&V laat station in Halen niet los

halenCD&V laat het idee voor een nieuw treinstation langs de E314 in Halen niet los. Vrijdag trokken partijvoorzitter Wouter Beke en Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens naar het Antwerpse Brecht, waar in 2009 pal naast de E19 een gelijkaardig pendelaarsstation werd gebouwd. “Nu we hier zijn geweest, zijn we nog meer overtuigd: dat station in Halen moet er komen. Kijk naar de 1.300 parkeerplaatsen hier, die zijn allemaal bezet. Dit werkt.”