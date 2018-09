STVV reist zondag naar het Astridpark. Nooit eerder was het geloof in puntengewin groter. Omdat Anderlecht in een crisis vertoeft, STVV zelf een 12 op 12 achter de rug heeft én omdat vorig seizoen zes op zes behaald werd door STVV in de onderlinge confrontaties. “Of het een goeie of slechte zaak is dat Anderlecht verloor tegen Union? Ik weet het niet. Gaat zo’n topploeg niet in altijd voor de drie punten?”, mijmert Spanjaard Pol Garcia Tena.