Crisis in Luik? Welnee. Ondanks de bekeruitschakeling tegen de amateurs van Knokke, de 5-1 van Sevilla en de 12 op 24 in de competitie moet men er niets van weten. Frustratie, dat is er wel. “Omdat we goed spelen, alleen voor de goal wil het niet lukken”, zegt Mehdi Carcela.