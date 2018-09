HASSELTEen honderdtal financiële speurders van de gerechtelijke politie uit het hele land zakten gisteren af naar het provinciehuis in Hasselt voor het eerste congres in Limburg. Initiatiefnemer was directeur Kris Vandepaer van de federale gerechtelijke politie Limburg. Via workshops en lezingen konden de aanwezigen zich bijscholen.