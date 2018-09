CurieuzeNeuzen, de resultaten: 20.000 burgers brengen luchtvervuiling in kaart

Voeren/Houthalen-HelchterenMet de kaart van CurieuzeNeuzen, het onderzoek van onze zusterkrant De Standaard, heeft Vlaanderen een wereldprimeur. Nooit eerder werd de luchtvervuiling door verkeer zo gedetailleerd gemeten. Alle steden zitten in de gevarenzone, maar ook de meeste dorpen kennen hun zwarte punt. Opmerkelijk: het zwartste punt van Vlaanderen ligt langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren, de schoonste lucht ademt u in het Voerense Remersdaal.