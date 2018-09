Het debat in Houthalen-Helchteren: Omleidingsweg is van de baan

Groot nieuws: na 50 jaar discussie lijkt er onder de politici van Houthalen-Helchteren een grote consensus over de Noord-Zuidverbinding. 7 van de 9 partijen die opkomen, zijn voor de ondertunneling van de Grote Baan. Alleen Be.One en Echt houden vast aan een omleidingsweg. Opmerkelijk is vooral dat ook coalitiepartners sp.a-Groen en CD&V voor de ondertunneling van de bestaande doortocht opteren. “Als we moeten kiezen, zijn we voor een geboorde tunnel onder de Grote Baan”, bevestigen Alain Yzermans (sp.a-Groen Plus) en Jef Verpoorten (CD&V). Ook N-VA, Buur, U&Wij, Vlaams Belang en PVDA delen die visie.