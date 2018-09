Jackie Janssen (46) ligt in de clinch met het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem nadat hij als hobbyproject een stadsapp in elkaar heeft gestoken. Het stadsbestuur wil de applicatie weg, of dat hij ze aanpast. “Dit is een politiek spelletje, omdat ik bij oppositiepartij CD&V opkom bij de verkiezingen”, zucht Janssen. “Niets van. Hij vraagt geld voor een app die Dilsen-Stokkem heet en waarbij hij de indruk wekt het stadsbestuur te zijn. Dat kan niet”, countert burgemeester Lydia Peeters (Open Vld).