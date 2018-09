Greg Van Avermaet (33) komt zonder stress aan de start in Innsbruck. Niets moet, alles mag voor de olympisch kampioen. En net als toen in Rio koestert hij geen hoge verwachtingen. “Dat ik opnieuw zeer weinig kans maak, is de enige overeenkomst. Toen was de kans dat ik won slechts vijf procent. Hier mag je dat nog eens delen door twee.” Toch is hij altijd schaduwfavoriet op een parcours dat doet denken aan Rio.