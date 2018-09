Sagan maakt contractverlenging bij BORA-hansgrohe bekend

Het zat er al even aan te komen en sinds vrijdagavond is het ook officieel. Peter Sagan heeft zijn contract bij wielerformatie BORA-hansgrohe verlengd. De drievoudige wereldkampioen ligt nu vast tot 2021.

“Bedankt voor de steun en het vertrouwen. Ik ben zo blij dat ik tot eind 2021 deel uitmaak van deze familie”, tweette de drievoudige wereldkampioen.

De Slovaakse vedette lag nog tot eind 2019 onder contract, maar krijgt een verbeterde overeenkomst. Met een jaarloon tussen 4 en 6 miljoen euro wordt hij beschouwd als dé grootverdiener in het peloton. “De ploeg en onze sponsors willen Peter houden want zijn uitstraling overstijgt de wereld van het wielrennen”, verklaarde teammanager Ralph Denk onlangs. “Wanneer we het over een contract hebben, is voor ons en voor Peter geld niet het belangrijkste criterium.”

Sagan doet zondag in het Oostenrijkse Innsbruck een gooi naar een vierde opeenvolgende wereldtitel, maar door de moeilijkheidsgraad van het parcours lijken zijn kansen beperkt. De 28-jarige Slovaak won dit seizoen onder meer Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en een zesde groene trui in de Tour (plus drie etappes).

“Peter De Grote” is bezig aan zijn tweede jaar bij BORA, waar ook zijn oudere broer Juraj een plaatsje heeft. Eerder fietste hij in de WorldTour voor Tinkoff (2015-2016), Cannondale (2013-2014) en Liquigas (2010-2012). Eerder deze zomer maakten naamsponsors BORA en Hansgrohe al bekend dat ze minstens tot en met 2021 aan de Duitse wielerploeg verbonden blijven.