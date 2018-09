Nominatie van opperrechter Kavanaugh goedgekeurd ondanks eis voor FBI-onderzoek

De commissie Justitie van de Amerikaanse Senaat heeft de nominatie van rechter Brett Kavanaugh goedgekeurd. De kandidatuur van Kavanaugh moet wel nog door de volledige Senaat goedgekeurd worden. De cruciale Republikeinse senator Jeff Flake stemde voor, maar enkel op voorwaarde dat in tussentijd een FBI-onderzoek naar het vermeende seksueel grensoverschrijdend gedrag gevoerd wordt.

Na de getuigenissen van het vermeende slachtoffer Christine Blasey Ford en rechter Kavanaugh zelf drukten de Republikeinen in de commissie Justitie vandaag een stemming over de nominatie van Kavanaugh door. De Republikeinen konden met hun 11 commissieleden de 10 Democratische leden negeren, maar enkel als alle Repubikeinen voor zouden stemmen. Dat bleek echter niet zo eenvoudig: met name senator Jeff Flake uit Arizona werd onder druk gezet door de Democraten om de nominatie van Kavanaugh niet goed te keuren.

Dat bleek ook doorheen de dag: actievoerders protesteerden in en rond de Amerikaanse Senaat in de hoop Flake nog op andere gedachten te brengen. Eén actievoerder drong zelfs door tot in de lift met Flake, en deed een emotionele oproep (“U staat toe dat een man die iemand seksueel misbruikt heeft, zetelt in het Hooggerechtshof. Dit is afgrijselijk.”) terwijl de senator ongemakkelijk toekeek.

Women confront Sen. Flake after he announces he’ll vote yes on Kavanaugh.



“You’re telling me that my assault doesn’t matter,” one says. https://t.co/6gVanSDZCg pic.twitter.com/s2zBA5ojTp — POLITICO (@politico) 28 september 2018

De druk had blijkbaar effect op Flake: tijdens de zitting van de commissie wandelde hij naar buiten en sommeerde hij enkele bevriende Democratische senatoren mee.

I don't want to get people's hopes up but at 12:16pm Jeff Flake walked out of the Senate committee meeting with Democratic friend, Senator Coons. They went and met in another room.



Come on @JeffFlake, show us you care!! pic.twitter.com/gDwjBNkrUp — Brian Krassenstein (@krassenstein) 28 september 2018

Vraag om FBI-onderzoek

Toen alle senatoren weer op hun plaats zaten en er gestemd kon worden, vroeg Flake het woord. Hij stelde voor om de nominatie van Kavanaugh goed te keuren en naar de voltallige Senaat te sturen, met het bijkomende verzoek om de stemming een week uit te stellen, en eerst een (beperkt) FBI-onderzoek te laten voeren.

"This country is being ripped apart here and we've got to make due diligence... but I do think that we can have a short pause and make sure the FBI can investigate," said Sen. Jeff Flake.#Kavanaugh #Kavanaughhearings #BlaseyFord #SCOTUS pic.twitter.com/Byd53htuvj — KMOV (@KMOV) 28 september 2018

Dat voorstel werd volgens partijlijnen goedgekeurd: de 11 Republikeinen stemden voor, de 10 Democraten stemden tegen. Of dat FBI-onderzoek er ook komt, is nog niet zeker: de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell zou ook kunnen beslissen om het verzoek van Flake te negeren en de nominatie meteen voor te leggen aan de Senaat.

Strijd om elke stem in de Senaat

Ook dan is een goedkeuring van de nominatie van Kavanaugh nog niet gegarandeerd: ook in de voltallige Senaat hebben de Republikeinen slechts een nipte meerderheid van 51 stemmen (tegen 49 voor de Democraten). Met Lisa Murkowski (die na de commissiezitting al liet weten dat ze het voorstel van Flake steunt) en Susan Collins hebben al twee Republikeinse senatoren laten weten dat ze nog niet beslist hebben of ze voor Kavanaugh zouden stemmen.

Christine Blasey Ford is namelijk niet de enige vrouw die Kavanaugh beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook Deborah Ramirez (53) claimt dat Kavanaugh haar aanrandde in het schooljaar 1983-84, toen hij als achttienjarige aan Yale University studeerde, en Julie Swetnick herinnert zich naar eigen zeggen “feestjes waar Brett aanwezig was tijdens groepsverkrachtingen”.

Anderzijds kunnen de Republikeinen misschien wel rekenen op de steun van enkele Democratische senatoren: zo staan Heidi Heitkamp (uit North Dakota) en Joe Manchin (uit West Virginia) voor zwaarbevochten tussentijdse verkiezingen in traditioneel Republikeinse staten.

Als één van deze vier senatoren voor Kavanaugh stemt, lijkt diens goedkeuring onvermijdelijk Foto: Washington Post

De stempel van Trump

Indien de kandidatuur van Kavanaugh goedgekeurd wordt, zetelen er in het Amerikaanse Hooggerechtshof vijf conservatieve en vier progressieve rechters. Aangezien die rechters voor het leven benoemd worden, kan president Trump met de benoeming dus voor tientallen jaren zijn stempel drukken op het Amerikaanse juridische landschap.

Bovendien verklaarde Kavanaugh in het verleden dat een zittende president niet aangeklaagd kan worden, volgens de Democraten één van de belangrijkste redenen waarom Trump, tegen wie een onderzoek loopt naar mogelijke samenwerking met Rusland in aanloop naar de verkiezingen, de rechter gekozen heeft. Als de kandidatuur van Kavanaugh faalt, zou dat dus een nieuwe persoonlijke nederlaag voor de president betekenen, en een grote tegenslag voor zijn partij.