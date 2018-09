Na dertig dagen zonder alcohol en plastic: Een maand lang zonder dierlijke producten

Na een maand zonder alcohol, een plasticvrij mei en dertig dagen zonder vlees, gaat Try Vegan nog een stap verder. De campagne zet de Vlaming aan om een maand lang geen producten van dierlijke oorsprong te gebruiken. ”Veganistisch eten willen zeggen: geen vis of vlees, maar ook geen zuivel, eieren en kaas”, zegt Fien Louwagie van Try Vegan, dat op 1 oktober begint.

Veganisme is hot. Steeds meer - vooral jonge - mensen kiezen er bewust voor om alle producten van dierlijke oorsprong uit hun leven te bannen. Veganisten gaan dus nog verder dan vegetariërs die geen vlees eten. “Veganistisch eten houdt in: geen producten van dierlijke oorsprong. Je eet niets meer wat iets dierlijks bevat, zelfs als het dier hier niet voor moet sterven”, zegt Fien Louwagie van EVA vzw, die de Try Vegan-campagne voor de tweede keer organiseren samen met BE Vegan. ...