Niels Van Eygen (26), jongste lijsttrekker van Limburg: “Ik wil de absolute meerderheid van CD&V in Kinrooi breken”

Niels Van Eygen is lijsttrekker voor N-VA Kinrooi. Met zijn zesentwintig jaar is hij de jongste lijsttrekker van Limburg. “In 2012 richtte ik in Kinrooi de lokale NV-A-afdeling op omdat er een nieuwe wind nodig was. Dat ik zes jaar later lijsttrekker zou zijn, had ik nooit durven voorspellen.”