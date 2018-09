Belgian Cats zorgen opnieuw voor enorme stunt op WK en staan in halve finales

Het sprookje van de Belgian Cats op het wereldkampioenschap vrouwenbasketbal blijft maar duren. Na de spectaculaire zege in de slotseconde tegen vicewereldkampioen Spanje ging in de kwartfinales nu ook vice-Europees kampioen Frankrijk voor de bijl. Een indrukwekkende 86-65 was de eindstand. In de halve finale wacht zaterdag met de Verenigde Staten de regerende wereldkampioen.

Schitterende start van de Belgian Cats in het eerste kwart. Via Kim Mestdagh en Emma Meesseman ging het na de studieronde (2-2) snel naar een 11-5 Belgische bonus. Frankrijk bleef in het eerste kwart aanvankelijk achter de feiten aanhollen. Na 2 op 2 vrijworpen van Marjorie Carpréaux ging het naar 15-8. Bij 17-11 incasseerden de Cats, door toedoen van Sandrine Gruda en Marine Johannes, wel een 7-0: 17-17.

Hanne Mestdagh viel sterk in en dropte een bom en met ook Ann Wauters ging het na 20-17 naar 27-19. Emma Meesseman en Kiara Lynskens incasseerden snel hun tweede fout, maar een weer vinnige Julie Allemand en Kim Mestdagh stuwden de Belgen naar 35-25. Ann Wauters tekende present in the paint en ook Julie Vanloo kwam sterk van de bank.

Met snel basketbal ging het in enkele zinderende minuten van 39-25 naar 44-27. Marjorie Carpréaux strooide met assists, Kim “La Bomba” Mestdagh stond weer hot en halfweg flikkerde er via ook Antonia Delaere een Belgische bonus op het scorebord.

De Belgian Cats begonnen ook wervelend aan het derde kwart en via Emma Meesseman en Julie Allemand was de “dertiger” bij 61-33 een feit. Meesseman incasseerde een derde fout en de Cats hapten naar adem. Frankrijk wilde niet wijken en milderde met een 2-11-tussenspurt. Edene Miyem en Marine Johannes scoorden, maar gelukkig deed Emma Meesseman dat ook: 67-48 na drie kwarts.

In het derde kwart vielen de Cats echt stil en ging het naar Romane Bernies naar 67-54. De bank en coach Philip Mestdagh incasseerden technische fouten en de Cats waren op de dool. De Fransen remonteerden naar 70-59. Julie Vanloo met vrijworpen en een driepunter zorgde net op tijd voor de verlossing: 75-59. Op 2 minuten en 17 seconden van het einde hadden de Belgian Cats via korven van Kim Mestdagh en Julie Allemand (13 assists, een record op dit WK) opnieuw een twintiger op zak: 79-59. Marjorie Carpréaux zette met een driepunter nog de kroon op het werk.