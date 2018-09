510 jonge Limburgers dingen naar uw stem op 14/10: "Ik weet wat ik kan en wat ik wil"

Myrthe Van Roey wordt op 7 oktober achttien jaar. Ze haalt de verkiesbare leeftijd dus net één week voor de verkiezingen. “Mijn moeder is overleden aan kanker, ik wil haar werk verderzetten."

Myrthe groeide thuis op met politiek. Haar vader Paul Van Roey is voor de tweede keer kandidaat in Houthalen-Helchteren. Haar moeder Natascha Wendelen was er gemeenteraadslid. Zij overleed aan kanker eind 2016. “Ik had niet gedacht dat ik dit jaar al zou opkomen voor de verkiezingen ...