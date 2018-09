Stoffel Vandoorne: "We hebben veel geëxperimenteerd vandaag"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne blikt redelijk tevreden terug op de eerste twee oefensessies voor de GP van Rusland. Er werden heel wat zaken uitgetest met het oog op de kwalificatie en de race.

Tijdens de eerste oefensessie moest Vandoorne zijn toekomstige vervanger Lando Norris voor laten gaan en tijdens de tweede oefensessie was Vandoorne meer dan een halve seconde trager dan teamgenoot Fernando Alonso.

Volgens Vandoorne moeten we voorlopig op basis van de rondetijden nog geen conclusies trekken.

"Tijdens de oefensessies hebben we op beide wagens verschillende zaken uitgeprobeerd," blikt Vandoorne terug. "We hebben geprobeerd om veel te leren over de banden en dat is veelbelovend. Ik denk dat iedereen redelijk verrast is door de bandendegradatie tijdens de lange runs."

Vooral het bandenmanagement zal zondag tijdens de race enorm belangrijk worden. De teams en rijders die de bandenslijtage enigszins onder controle kunnen houden hebben dan waarschijnlijk een groot strategisch voordeel.

"Normaal is het hier een race met slechts één pitstop zonder veel bandendegradatie. Het zal dan ook erg belangrijk worden om goed te begrijpen hoe de banden hier presteren."

"Ik denk dat een tweestopper hier tricky zal zijn omdat inhalen op dit circuit moeilijk is. Laat ons echter afwachten hoe de bandendegradatie is. Meestal zijn er op dat vlak minder problemen op zondag. Het zal dan ook waarschijnlijk een eenstopper worden maar hopelijk zal het een interessante race worden."

Alonso en Vandoorne experimenteerden op het circuit van Sochi met een 'tow' waarbij de ene de andere wagen op sleeptouw neemt door hem een slipstream te bieden. Voorlopig valt het echter nog af te wachten of het McLaren-duo de techniek ook tijdens de kwalificatie zal gebruiken.

"Fernando en ik hebben vandaag geëxperimenteerd met een zogenaamde 'tow', alle tijd die je hier kan winnen is erg belangrijk maar we moeten nog afwachten wat we morgen tijdens de kwalificatie zullen doen," besloot Vandoorne.

