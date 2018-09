Tim Burton bezoekt zijn expo op C-Mine: “Ik weet niet waar ik eerst moet kijken”

Genk -

Het eerste wat Tim Burton deed toen hij vrijdag iets voor 9.30 uur aan C Mine in Genk arriveerde, was een foto nemen van de schachtbokken. Het toont aan dat de filmregisseur van blockbusters als ‘Batman’, ‘Edward Scissorhands’, ‘Mars Attacks’ en ‘Charlie and The Chocolate Factory’ onder de indruk was van de locatie waar zijn succesvolle expo ‘The World Of Tim Burton’ nog tot 28 november te zien is. “Ik weet niet waar ik hier eerst moet kijken.”