Er is slechts één gezond koekje voor jouw kinderen: diëtiste legt uit wat je best als vieruurtje geeft

Slecht nieuws voor kleine zoetebekjes: als je de ‘nutri-score’ van vieruurtjes voor kinderen vergelijkt, is de rijstwafel de enige koek die een ‘A’-score krijgt. Maar wat als je kind ze niet wil en toevallig wél heel graag de ‘ongezonde’ dinosauruskoeken lust? Dorien Parys, diëtiste verbonden aan het UZA en coauteur van het nieuwe gezondheidsboek ‘Leven met een extra rugzak’, geeft advies over tussendoortjes.

Rijstwafels hebben dan wel een goede nutri-score en zijn in theorie het gezondst, zo blijkt uit onderzoek van Test-Aankoop. Maar erg aantrekkelijk zien die er niet uit. Als kinderen wat verder in de supermarkt ook nog koekjes in de vorm van dieren, snacks met een laagje chocolade en kleurrijke verpakkingen tegenkomen, is de keuze snel gemaakt. Diëtiste Dorien Parys is niet verbaasd over de resultaten, maar Milky Ways, Cent Wafers en Kinder Bueno’s helemaal bannen? Dat hoeft ook weer niet.

“Een gezonde ...