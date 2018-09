Lanaken / Maaseik - Een 47-jarige man uit Lanaken is vrijdag even na 2 uur zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld. De man was op de Koningin Fabiolalaan in Maaseik met zijn Mercedes tegen een lantaarnpaal gebotst. Bij een controle van de politie testte hij positief op zowel alcohol als drugs. In de auto lagen ook nog wat restjes drugs. De auto van het slachtoffer werd getakeld. Hij werd ook een tijdje bestuurlijk aangehouden. (mm)