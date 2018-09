BRUSSEL - De Nederlandse volkszanger Koos Alberts is vrijdag op 71-jarige leeftijd overleden. “Deze wedstrijd heeft hij niet kunnen winnen. In het bijzijn van de kinderen, kleinkinderen en familie is hij rustig ingeslapen’‘, laat zijn vrouw Joke weten op de website van de zanger.

Het grootste succes haalde Alberts met zijn debuutsingle “Ik verscheurde je foto”. Ook in België had de charmezanger een aanhang. Hij trad regelmatig op in ons land.