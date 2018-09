Crelan haakt af na contractbreuk Wout van Aert, maar Belgisch-Nederlandse fusieploeg komt er toch

Crelan haakt af als sponsor van het wielerteam rond Nick Nuyens na de contractbreuk van Wout van Aert. Charles wordt de nieuwe hoofdsponsor van het veldritteam en zorgt er ook voor dat de Belgisch-Nederlandse fusie met Roompot toch kan doorgaan. ‘Roompot-Charles Cycling Team’ zal volgend jaar als ProContinentaal wielerteam beginnen.

Roompot-Crelan, dat zou de Belgisch-Nederlandse fusieploeg in het wielerpeloton worden. Maar door het opstappen van paradepaardje Wout van Aert trekt die laatste zijn staart in. Crelan blijft nog aan boord tot het einde van het jaar. Daarna is het over and out, al sluiten ze een terugkeer in het wielrennen niet uit. Als sponsor van Wout van Aert?

Charles zal in 2019 hoofdsponsor worden van het huidige veldritteam Crelan - Charles. Het kwaliteitsmerk van bereide maaltijden en broodbeleg wordt ook de nieuwe naampartner. “Het wederzijdse vertrouwen is na de recente ontwikkelingen intact gebleven”, klinkt het in een persbericht. “Roompot gelooft in jong talent en wil ook in België deze jonge talenten een kans geven. We laten al deze talenten niet vallen nu er één renner aangeeft niet voor het team te willen rijden.”

Zijlaard nieuwe baas: “Attractief en aanvallend koersen”

De algemene leiding van de nieuwe fusieploeg komt bij Michael Zijlaard, op dit moment al algemeen manager van Roompot-Nederlandse Loterij. “We zullen met deze stap verder groeien en meer betrokkenheid in en met België genereren”, aldus Zijlaard.

“We zijn blij en trots dat we dit plan kunnen uitvoeren. Het beste van beide teams wordt samengevoegd en zal een versterkende factor zijn. Met Charles komt er een gewaardeerde en stabiele partner bij. Wij zullen verder borduren op onze sportieve identiteit, namelijk attractief en aanvallend koersen en kansen bieden aan talentvolle renners. De ontwikkeling van onze renners is steeds belangrijk geweest. We zijn trots dat er weer een aantal talenten een enorme stap hebben kunnen maken bij ons.”